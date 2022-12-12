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Бизнес попросил продолжить возмещение комиссий за СБП на 2023 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Программу возмещения банковских комиссий за оплату через Систему быстрых платежей (СБП) для малого и среднего бизнеса просят продлить на 2023 год. «Опора России» направила письма с соответствующим обращением в Минфин и Минэкономразвития. Документ есть в распоряжении «Известий».

Средства под цели: программу стимулирования СБП продлят еще на год
Сколько денег под это заложено и почему такие меры нужны именно сейчас

Отмечается, что субсидии предоставляются с 1 июля 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Мера заканчивает действие в этом году.

Продление льготной программы на 2023 год потребует 1 млрд рублей, подсчитали в деловом объединении. Как отметил президент организации Александр Калинин, бюджетные средства могут быть выделены из резервного фонда РФ.

«В Министерстве финансов часто обращают внимание на то, что сейчас дополнительные расходы будут слишком обременительны для бюджета. Но нужно учитывать, что малый бизнес приносит в экономику огромные суммы денег. Например, в 2021 году МСП стали платить на 1,5 трлн рублей больше налогов и сборов, чем в 2020-м. Тогда как сейчас госказна получает примерно 5 трлн от малых предприятий. Поэтому, разумеется, есть смысл дальше вкладываться в технологическое развитие бизнеса и всячески его поддерживать», — объяснил Калинин.

Как он отметил, продление этой меры даст время и возможность еще большему числу МСП подключиться к системе.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что программа поддержки существенно активизировала использование сервиса малым и средним бизнесом. Благодаря ей с момента запуска по октябрь 2022 года предприниматели сэкономили порядка 930 млн рублей.

В крупнейших кредитных организациях подтвердили «Известиям» рост популярности Системы быстрых платежей у бизнеса. В ВТБ с начала года в три раза увеличилось количество предприятий, которые принимают оплату таким способом. В банке «Санкт-Петербург» спрос на услугу также вырос втрое.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело ждет: ЦБ и бизнес просят продлить возврат комиссий за платежи через СБП

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