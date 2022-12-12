Военный эксперт рассказал о боях на донецком направлении

В настоящее время идут бои местного значения, которые не влияют ни на что кардинально, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«В ходе них мы улучшаем локальную обстановку и, как я понимаю, пытаемся отодвинуть ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) из тех районов, с которых они сейчас бешено обстреливают Донецк. Это необходимая работа, но она не определит, ни исход зимней кампании, ни что-то другое. Если мы в течение недели–двух возьмем Артемовск, мы создадим определенную угрозу на этом направлении. Но наступление зависит от многих факторов. Если мы будем наступать только здесь, далеко мы тоже не продвинемся. Нам нужно выходить на стратегическое наступление с других направлений», — считает Владислав Шурыгин.

Вооруженные силы России 10 и 11 декабря отбили атаки противника и продолжали вести наступательные действия сразу на двух стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России.

В выходные дни на краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. В воскресенье противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, безуспешно пытался контратаковать позиции российских войск. Все атаки отбиты, подразделения ВФУ отброшены на исходные позиции, уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Также были уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВФУ.

В субботу были сорваны две контратаки украинских формирований, усиленных иностранными наемниками, уничтожено до 60 военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

В субботу и воскресенье на донецком направлении российские войска также продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов и отражая контратаки подразделений ВФУ. За двое суток на данном направлении уничтожено около 90 боевиков, бронетранспортер, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

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Местности значение: в ЛНР уничтожены три украинские диверсионные группы