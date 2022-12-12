Казанский аэропорт приостановил работу до 12 декабря из-за непогоды

Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани приостановил работу из-за плохой погоды. Соответствующее объявление появилось в воскресенье, 11 декабря, на всех интернет-ресурсах воздушной гавани.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (боковой ветер с порывами до 15 м/c, переохлажденные осадки) аэропорт «Казань» закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 4:00 12 декабря», — говорится в публикации в Telegram.

Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки, питание и размещение в гостинице в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Дополнительную информацию можно получить на сайте, а также непосредственно в справочной службе аэропорта.

В этот же день УГ МВД по республике Татарстан сообщило, что до улучшения погодных условий на федеральных трассах будет ограничено движение автобусов и грузового транспорта. Кроме того, водителей призвали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, поскольку на 11 и 12 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение.