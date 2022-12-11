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На федеральных трассах Татарстана ограничили движение транспорта из-за непогоды

На федеральных трассах в Татарстане ограничено движение автобусов и грузовиков из-за непогоды
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Татарстане из-за плохой погоды временно ограничили движение автобусов и грузового транспорта на федеральных трассах. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции.

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«На автомобильных дорогах федерального значения, проходящих по территории республики, вводится временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов. Ограничения вводятся с 17:00 11 декабря 2022 года до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Также ведомство призывает водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, так как на 11 и 12 декабря в республике объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о ледяных дождях и гололеде.

Ранее 11 декабря в Москве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными осадками и ледяным дождем. Водителям также рекомендуют соблюдать скоростной режим и выдерживать дистанцию на дорогах.

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