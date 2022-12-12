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Девелоперы начали скупать ТЦ для стройки жилья на их месте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жилищные девелоперы купили в Москве уже порядка 10 торговых центров, которые, скорее всего, снесут, а на их месте построят жилье. Об этом «Известиям» заявил управляющий партнер RRG Денис Колокольников.

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«За последние два–три года жилищные девелоперы купили в Москве порядка 10 торговых центров, действующих, неоткрытых или в стадии отрицательной динамики по развитию, которые в будущем, скорее всего, будут снесены, и на их месте будет построено жилье», — сказал он.

Тенденцию подтвердил генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров: сейчас действительно наблюдается такая практика. В основном тренд развивается в Москве, когда большие торговые центры реализуются по бюджетной цене, уточнил девелопер. В Санкт-Петербурге наиболее привлекательны для таких целей отдельно стоящие гипермаркеты, сказал коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

«Крупные игроки рынка недвижимости рассматривают их для полного сноса или для строительства жилья на прилегающих территориях. В регионах такая практика пока не сильно распространена», — сказал Юров.

По словам Сергея Софронова, реконструкция же ТЦ под жилье — практически нереализуемое решение. Это принципиально отличающийся формат зданий с иной логикой проектирования и строительными нормами, пояснил он. Снос старого и строительство нового здания гораздо перспективнее, подчеркнул эксперт.

«Торговые центры (а также отдельно стоящие гипермаркеты) зачастую расположены в окружении уже сложившейся жилой застройки и инфраструктуры. То есть такие локации максимально привлекательны для покупателей жилой недвижимости. Подобные проекты могут быть и вовсе эксклюзивными, поскольку участков под жилое строительство в этой локации может не быть физически», — рассказал Софронов.

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По его мнению, в будущем, с развитием доставки и дарксторов, ритейлеры могут начать пересматривать состав своих сетей. И часть подобных площадей будет уходить, освобождая место под новое строительство. Среди торговых комплексов первоочередными кандидатами будут построенные в 90-е и «нулевые», устаревшие и не привлекающие достаточный трафик, добавил Софронов.

С другой стороны, инвестиции в проект сноса ТЦ и стройки на его месте нового здания могут быть выше, чем возведение жилого комплекса с нуля, отметил директор девелоперской компании «Риверхаус» Алексей Казнин.

По его мнению, целесообразнее переформатировать ТЦ с точки зрения функционального использования без перевода в статус «жилье» и без полной перестройки.

«ТЦ может быть переоборудован под выставочные площади и культурные мероприятия, в нем можно разместить в качестве арендаторов медицинские кабинеты, учебные заведения. Более глобально — катки, фитнес-центры и другие спортивные площадки», — сказал он.

Также девелопер отметил, что часть площадей можно переоборудовать под хостелы. Поскольку хостелы стало нельзя размещать в жилых домах, при удачном расположении ТЦ это может оказаться актуальным. Еще один вариант — переоборудовать ТЦ в отель, используя входную группу как лобби и пространство на остальных этажах в качестве холлов. Но это будет возможно лишь в ТЦ с подходящим для этого остеклением, шагом колонн и т.д. То есть это скорее частный случай, а не повсеместная практика, добавил Казнин.

По словам руководителя группы маркетинга компании ЦДС Натальи Кукушкиной, в пустующих моллах можно будет открывать разные социальные учреждения, например, дома культуры. Еще один потенциальный вариант использования коммерческих площадей — переоборудование их в апартаменты. Оптимальным может быть вариант сохранения коммерческой функции на первом–втором этажах ТЦ, наиболее привлекательных с точки зрения этой функции, и создание на более высоких этажах социальных, культурных пространств или же апарт-отелей, добавила она.

В частности, как отметила директор по развитию KEY CAPITAL Эвелина Ишметова, под апартаменты можно будет переоборудовать ТЦ, спроектированные в виде длинного узкого объекта (около 10–12 м) с окнами.

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