Мужчина ударил ножом в глаз посетителя ТЦ в Москве

Неизвестный ударил ножом в глаз мужчину в торговом центре в Москве.

По данным «Известий», нападение произошло 11 декабря в ТЦ «Принц Плаза» на Профсоюзной улице возле станции метро «Теплый стан».

Пострадавший обратился за помощью к врачам. Злоумышленника в настоящее время разыскивают. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

6 декабря в Нижневартовске между учащимися 8-го класса произошел конфликт, в результате которого один нанес другому ножевое ранение. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.