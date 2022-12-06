В Нижневартовске ученик восьмого класса ранил ножом одноклассника

В Нижневартовске школьник в ходе конфликта с другим учеником ранил его ножом. Мальчика госпитализировали. Об этом 6 декабря сообщила администрация города в Telegram-канале.

Конфликт произошел утром 6 декабря между учащимися 8-го класса.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье», — говорится в сообщении.

На месте работают правоохранительные органы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

13 октября в Симферополе в школе № 21 ученик 11-го класса несколько раз ударил ножом своего сверстника. Пострадавший, который также учится в 11-м классе, был госпитализирован.