Александр Емельяненко показал архивное видео спарринга с братом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал архивное видео спарринга со своим братом Федором. Запись появилась 11 декабря на личной странице спортсмена в соцсети «ВКонтакте».

«Спарринг с братом», — прокомментировал публикацию Емельяненко.

На кадрах видно, как бойцы сражаются на ринге. Ранее спортсмен рассказывал, что не общается с братом больше 10 лет.

16 декабря Александр Емельяненко сразится в октагоне с блогером Святославом Коваленко. Ранее, 7 декабря, спортсмен заявил, что отлично себя чувствует перед боем.

6 декабря боксер Дмитрий Кудряшов также оценил возможный исход предстоящего поединка двух соперников, заявив, что он будет зависеть от физического состояния Емельяненко. Он напомнил, что у спортсмена больше опыта в боях, на его стороне и преимущество над Коваленко в антропометрии.

Поединок состоится 16 декабря и станет главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). Начало — в 19:00. Билеты уже доступны в продаже.