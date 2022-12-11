Реклама
Прямой эфир
Мир
Канцлер Австрии заявил о готовности продолжить диалог с Путиным для достижения мира
Мир
Извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале
Мир
Немцы раскритиковали решение ЕС отправить €18 млрд Украине вопреки вето Венгрии
Политика
В Кремле уточнили темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
Происшествия
Украинские войска ударили из артиллерии по Сватово в ЛНР
Армия
ВС России уничтожили взвод РСЗО «Град» в Донецкой Народной Республике
Мир
Вучич призвал Приштину сформировать сообщество сербских общин
Наука
Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля
Политика
Песков назвал предтечей спецоперации озабоченность из-за Минских соглашений
Мир
Захарова обвинила ЕС в многолетнем моделировании обострения ситуации в Косово
Спорт
Титульный поединок Анкалаева и Блаховича на UFC 282 закончился вничью
Происшествия
Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево

Умер советский разведчик Георгий Санников

0
Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 94-м году жизни скончался советский разведчик Георгий Санников. Об этом 11 декабря сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

Жизнь как вихрь: вспоминаем Алексея Ботяна
Легендарный разведчик умер на 104-м году жизни

«Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», — сказал «РИА Новости» глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Санников водился в 1929 году в Екатеринбурге. С 1944 по 1947 год учился в Киевской спецшколе ВВС. В 1952 году он окончил юридический факультет Киевского государственного университета, был направлен в органы государственной безопасности Украинской ССР.

В 1950-е годы Санников участвовал в ликвидации остатков вооруженного подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и спецслужбы Запада.

С 1956 по 1958 год Санников учился в разведывательной школе КГБ. После этого он дважды направлялся в длительные командировки в Германию, где имел положительные результаты по приобретению источников информации. В 1977-м он ушел в отставку.

После ухода со службы Санников написал ряд книг, посвященных разведке, работал консультантом при создании сценариев и телепередач, выступал в СМИ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022