Умер советский разведчик Георгий Санников

На 94-м году жизни скончался советский разведчик Георгий Санников. Об этом 11 декабря сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал», — сказал «РИА Новости» глава пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Санников водился в 1929 году в Екатеринбурге. С 1944 по 1947 год учился в Киевской спецшколе ВВС. В 1952 году он окончил юридический факультет Киевского государственного университета, был направлен в органы государственной безопасности Украинской ССР.

В 1950-е годы Санников участвовал в ликвидации остатков вооруженного подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и спецслужбы Запада.

С 1956 по 1958 год Санников учился в разведывательной школе КГБ. После этого он дважды направлялся в длительные командировки в Германию, где имел положительные результаты по приобретению источников информации. В 1977-м он ушел в отставку.

После ухода со службы Санников написал ряд книг, посвященных разведке, работал консультантом при создании сценариев и телепередач, выступал в СМИ.