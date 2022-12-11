В Китае назвали АК-47 «королем автоматов»

Пользователь китайского портала Baijiahao назвал «королем автоматов» АК-47.

Он оценил характеристики автомата Калашникова: надежную конструкцию и бесперебойную работу в разных условиях.

«Вот простой пример: один фанат оружия в США как-то закопал на время автомат Калашникова в песок, а потом выкопал, и оружие стреляло без проблем», — написал юзер.

Кроме того, как отмечается в публикации, АК отличается прочностью, долговечностью и низкой себестоимостью.

АК-47, как пишет автор материала, обладает высокой мощностью. «Даже хороший бронежилет не спасет полностью — он остановит пулю, но мощная отдача вызовет боль и внутренние повреждения», — добавил он.

АК-47 был принят на вооружение в 1949 году. Позднее оружие получило различные модификации.

Ранее американское издание The National Interest написал об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки. В частности, в список вошли ТКБ-011 и ТКБ-022. Автор материала называет их оружием из фильмов про пришельцев. У этих образцов изогнутый, как у АК, магазин вставлялся в приклад, что делало автоматы очень компактными.