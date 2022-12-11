Запашный спрогнозировал победу Дацика над Шульским

Директор Большого московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный высказал мнение, что российскому тяжеловесу Павлу Шульскому придется тяжело в бою с Вячеславом Дациком на предстоящем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Запашный считает, что победа будет за Дациком.

Запашный отметил, что у Дацика уже появилась привычка «вбивать в ринг людей в первом же раунде», и в этом бою, по его мнению, будет всё то же самое.

«Ему (Шульскому. — Ред.) будет сразу тяжело, потому что Дацик побежит. Это теперь его стихия, ему так комфортно, он так экономит энергию. Думаю, что Дацик победит», — заявил Запашный.

Он также обратил внимание на то, что Дацик хорошо настроен эмоционально и что он может и будет устраивать хорошие поединки.

Накануне, 10 декабря, Дацик и Шульский рассказали о том, как проходит их подготовка к бою. Дацик отметил, что классическим боксерам бывает тяжело боксировать с такими непредсказуемыми бойцами, как он. А Шульский, в свою очередь, заявил, что с Дациком лучше вести поединок более осторожно и технично.

Шульский и Дацик ранее встречались на ринге, но это был тренировочный спарринг.

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием предстоящего турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 16 декабря в Москве. Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Завершающий турнир в рамках Суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 16 декабря в 23:00 в прямом эфире телеканала.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.