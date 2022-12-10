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Дацик и Шульский рассказали о подготовке к поединку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Тяжеловесы Вячеслав Дацик и Павел Шульский 10 декабря рассказали о том, как идет подготовку к бою на предстоящем турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Классическим боксерам бывает тяжело, и они пропускают эти колхозные плюшки, которые летят по непонятной траектории. У них всё отработано, всё технично, чин-то чинарем, а у меня не пойми чем летит не пойми откуда», — признал Дацик в разговоре с корреспондентом «Известий».

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Журналисты отмечают, что соперник Дацика — техничный боксер Павел Шульский, который и бьет крепко, и держит удар.

«Ну, Славик (Вячеслав Дацик — Ред.) бьет жестко, главное — ожидать, чувствовать, понимать, а лучше — не ловить, не принимать, уходить на дистанцию. Лучше выиграть 1:0, чем 10:9», — сказал Шульский.

Шульский и Дацик ранее встречались на ринге, но только это был тренировочный спарринг.

«Наверное, для всех будет желание, что сейчас нокаутируют боксера, а для боксеров будет желание, что сейчас покажут, что такое бокс для уличного бойца», — указал Шульский, комментируя, каким может получиться предстоящий бой.

Турнир пройдет 16 декабря. Кроме Шульского и Дацика также сразятся кулачный боец, чемпион Кубка и первенства мира, Европы и России среди молодежи по кикбоксингу Тимур Мусаев и российский боец Алексей Мельников, известный по кличке Мельник. На счету последнего — девять поединков в поп-ММА, из которых он одержал победу в пяти.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

Состязания будут проходить в Москве на волейбольной арене «Динамо» (улица Василисы Кожиной, 13). Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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