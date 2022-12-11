Военкор «Известий» показал обстрелянную ВСУ из HIMARS базу отдыха в Мелитополе

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков 11 декабря показал последствия обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны украинских боевиков, ударивших накануне по городу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Журналист побывал на местной базе отдыха «Привал охотника», а точнее на месте, на котором она некогда находилась. Сейчас от базы остались практически одни развалины.

«Вот такая воронка глубиной примерно полметра осталась прямо возле домика на базе отдыха, в которую вчера попал снаряд HIMARS. Вот что стало с домом — он полностью разрушен. Внутри были люди, два человека», — рассказал Польшаков.

Местные жители отметили, что обстрел начался поздно вечером, примерно в 23:00.

«В двух домиках жили жильцы, туда им и прилетело. Два трупа. Всё сгорело, деревянное всё. Шесть [ракет] летело, четыре сбило. Все в один двор [прилетело]. Тут кафе, домики», — рассказал журналисту местный житель.

Ракета прилетела и в кафе на территории базы отдыха, в котором впоследствии начался сильный пожар.

«Вокруг пепелище: кафе полыхало всю ночь. К счастью, внутри заведения в этот момент не было людей, потому что снаряды прилетели уже во время действия комендантского часа. Пожарные потушили огонь только под утро», — рассказал корреспондент.

Ранее в воскресенье врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ, помимо двух погибших, пострадали еще 10 человек. Согласно последней информации департамента здравоохранения региона, трое пострадавших были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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