В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мелитополя пострадали 10 человек, двое — погибли. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«По предварительным данным двое погибших, 10 пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ совершили четыре целенаправленных попадания в коттеджный поселок на выезде из Мелитополя. Балицкий отметил, что в результате удара была разрушена база отдыха.

На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов.

Согласно сообщению департамента здравоохранения Запорожской области, трое пострадавших были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. По его словам, огонь производился из американских ракет HIMARS. После ракетного удара загорелась база отдыха.

Также Рогов сообщил, что в результате обстрела два человека погибли и еще двое получили ранения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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