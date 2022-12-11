В Приморье три человека погибли в сгоревшем из-за ДТП автомобиле
Трое мужчин погибли в результате ДТП, в котором их автомобиль съехал с трассы, опрокинулся, а затем загорелся. Об этом сообщается в воскресенье, 11 декабря, на сайте УМВД России по Приморскому краю.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 43-м км автодороги Раздольное – Хасан в Приморье.
Предварительно известно, что водитель за рулем «УАЗа», двигаясь в направлении села Гусевка, при не установленных обстоятельствах совершил съезд с дороги в правый кювет, авто опрокинулось. После этого произошло возгорание. В результате погибли мужчины в возрасте 19, 43 и 48 лет, находившиеся в салоне машины.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.
Накануне в массовом ДТП на востоке Екатеринбурга пострадали 13-летний ребенок и беременная женщина. Произошло столкновение четырех автомобилей.