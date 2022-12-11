Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские беженцы выступили против выселения из отеля в Хорватии
Недвижимость
Скидки на новостройки в России достигли уровня в 20%
Мир
В Австрии заявили о вреде антироссийских санкций для Европы
Мир
В США заявили о выгоде Китая от ценового потолка на российскую нефть
Происшествия
Более 55 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за снегопада
Мир
Во Франции назвали безумием поставки оружия Киеву в ущерб своей армии
Мир
Британия выразила готовность конкурировать с РФ за влияние в мире
Мир
Bloomberg предрекло проблемы энергосистемам ЕС из-за холодов
Мир
Зеленский назвал сложной ситуацию с электричеством в Одесской области
Политика
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях необдуманных действий
Спорт
Титульный поединок Анкалаева и Блаховича на UFC 282 закончился вничью
Мир
Три перестрелки произошли на севере Косово

В Приморье три человека погибли в сгоревшем из-за ДТП автомобиле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое мужчин погибли в результате ДТП, в котором их автомобиль съехал с трассы, опрокинулся, а затем загорелся. Об этом сообщается в воскресенье, 11 декабря, на сайте УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла в ночь на воскресенье на 43-м км автодороги Раздольное – Хасан в Приморье.

Предварительно известно, что водитель за рулем «УАЗа», двигаясь в направлении села Гусевка, при не установленных обстоятельствах совершил съезд с дороги в правый кювет, авто опрокинулось. После этого произошло возгорание. В результате погибли мужчины в возрасте 19, 43 и 48 лет, находившиеся в салоне машины.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

Накануне в массовом ДТП на востоке Екатеринбурга пострадали 13-летний ребенок и беременная женщина. Произошло столкновение четырех автомобилей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022