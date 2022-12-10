Ребенок и беременная женщина пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге

В массовом ДТП на востоке Екатеринбурга пострадали 13-летний ребенок и беременная женщина. Об этом 10 декабря сообщили в городской ГИБДД.

Авария произошла в 14:30 мск на улице Сыромолотова, где столкнулись четыре автомобиля.

«Водитель Opel Astra, мужчина 1994 года рождения, находился в алкогольном опьянении, двигался со стороны улицы Высоцкого в сторону улицы Сиреневый бульвар, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся с автомобилем Hyundai i30, затем его откинуло на автомобиль Peugeot 301 с последующим столкновением с Toyota RAV4», — сообщили в ведомстве ТАСС.

После аварии в больницу с травмами была доставлена женщина, находящаяся на восьмом месяце беременности. Предварительно у нее диагностирован ушиб грудной клетки. Также был госпитализирован мальчик в возрасте 13 лет.

8 ноября сообщалось, что в Троицком административном округе Москвы произошло ДТП. В результате столкновения Mercedes и Lada Vesta пострадали два человека, в том числе беременная женщина.