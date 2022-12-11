Движение в центре Москвы затруднено из-за ДТП на Страстном бульваре
Легковой автомобиль столкнулся утром 11 декабря со снегоуборочной машиной в центре Москвы на Страстном бульваре. Движение на месте ДТП затруднено, сообщили в департаменте транспорта столицы.
«Сегодня в 6:30 на Страстном бульваре в районе дома 8а произошло ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. ‹...› Для проезда по Нарышкинскому проезду доступна одна полоса», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Между тем, по данным «Известий», в произошедшем ДТП погиб один человек. По информации источника, водитель легковушки наехал на дворника, который находился рядом с трактором. От полученных травм он скончался на месте.
По предварительной информации, водитель авто был пьян. Он попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.