Стрелявший в Дрездене мужчина умер после ранения

Стрелявший в центре Дрездена мужчина умер от ранения, полученного во время задержания. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.

«Взявший в Дрездене заложников мертв. Сорокалетний Давид В. скончался от полученных травм вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что сотруднику пришлось выстрелить в мужчину из-за двух заложников, находящихся в опасности.

Ранее в субботу злоумышленник пытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden. До этого он, указывала Bild, застрелил свою 70-летнюю мать, после чего скрылся и забаррикадировался в одной из аптек, взяв в заложники женщину с ребенком. В настоящий момент они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает.