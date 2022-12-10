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Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников в одном из ТЦ
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Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников в одном из ТЦ

В Дрездене вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников
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Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
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В Дрездене на востоке ФРГ правоохранительные органы разыскивают мужчину, который 10 декабря попытался ворваться в редакцию радиостанции «Радио Дрезден» (Radio Dresden), а затем, предположительно, мог взять заложников в торговом центре.

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О попытке ворваться в редакцию радиостанции ранее в этот день сообщала газета Bild. По ее данным, 40-летний мужчина застрелил 70-летнюю женщину, после чего скрылся и, возможно, забаррикадировался в одном из помещений расположенного неподалеку торгового центра.

Полиция подозревает, что злоумышленник мог захватить заложников.

Полиция оцепила центр города, ограничено движение общественного и личного транспорта.

Кроме того, власти приняли решение закрыть рождественскую ярмарку Штрицельмаркт.

В сентябре прошлого года неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Баварии, расположенной на юге Германии. Спустя несколько часов людей удалось освободить.

На момент ареста в автобусе находились только два водителя и вооруженный злоумышленник, остальным пассажирам удалось выбраться из салона.

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