Полиция Дрездена сообщила о возможном захвате заложников в одном из ТЦ
В Дрездене на востоке ФРГ правоохранительные органы разыскивают мужчину, который 10 декабря попытался ворваться в редакцию радиостанции «Радио Дрезден» (Radio Dresden), а затем, предположительно, мог взять заложников в торговом центре.
О попытке ворваться в редакцию радиостанции ранее в этот день сообщала газета Bild. По ее данным, 40-летний мужчина застрелил 70-летнюю женщину, после чего скрылся и, возможно, забаррикадировался в одном из помещений расположенного неподалеку торгового центра.
Полиция подозревает, что злоумышленник мог захватить заложников.
Полиция оцепила центр города, ограничено движение общественного и личного транспорта.
Кроме того, власти приняли решение закрыть рождественскую ярмарку Штрицельмаркт.
В сентябре прошлого года неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Баварии, расположенной на юге Германии. Спустя несколько часов людей удалось освободить.
На момент ареста в автобусе находились только два водителя и вооруженный злоумышленник, остальным пассажирам удалось выбраться из салона.