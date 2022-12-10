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Украинские боевики минируют правый берег Днепра в Херсонской области

В Херсонской области рассказали, что мирные жители подрываются на расставленных по правому побережью Днепра минах ВСУ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют правый берег Днепра в Херсонской области, в результате чего погибают мирные граждане. В большинстве случаев — рыбаки. Об этом рассказал 10 декабря представитель оперативных служб региона.

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«Киевский режим минирует побережье Днепра на контролируемой ВСУ части Херсонской области. В результате этого есть погибшие среди гражданских лиц. Прежде всего гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями практически ежедневно вылавливают из Днепра российские военные», — рассказал он ТАСС.

11 ноября на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий. Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.

Суровикин отметил, что мера позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих и гражданских. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с Суровикиным 9 ноября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Херсон остается столицей области в составе России.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам прошедших в сентябре референдумов. Также в состав России вошли Запорожская область, Луганская и Донецкая народные республики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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