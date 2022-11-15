Песков рассказал о текущем статусе Херсона
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 ноября заявил на брифинге журналистам, что Херсон остается столицей области в составе России.
«Каких-либо иных решений не принималось», — отметил Песков.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным отдал приказ военным покинуть правобережную часть Херсонской области (в том числе город Херсон).
Суровикин указывал на то, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции.
11 ноября переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра была завершена.
После этого стали появляться сообщения о том, что столица Херсонской области перешла в Геническ. Администрация региона опровергла это.