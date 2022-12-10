Пожар вспыхнул в усадьбе рядом с Пушкинским музеем в Москве
Пожар на площади 10 кв. м разгорелся в усадьбе рядом с Пушкинским музеем в Москве.
По данным «Известий», горит здание усадебного комплекса конца XVII века в Малом Знаменском переулке. В МЧС информацию подтвердили.
«В двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком», — сообщили в ведомстве.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте работаю оперативные службы.
3 декабря стало произошло возгорание в административном здании на Цветном бульваре. Очевидцы сообщали о пожаре в заведении Folk. По данным карты, в данном здании расположены сразу несколько ресторанов. Как уточнили в МЧС, все посетители эвакуировались до прибытия спасателей. Пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м.