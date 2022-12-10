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Пожар вспыхнул в усадьбе рядом с Пушкинским музеем в Москве

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пожар на площади 10 кв. м разгорелся в усадьбе рядом с Пушкинским музеем в Москве.

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По данным «Известий», горит здание усадебного комплекса конца XVII века в Малом Знаменском переулке. В МЧС информацию подтвердили.

«В двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком», — сообщили в ведомстве.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работаю оперативные службы.

3 декабря стало произошло возгорание в административном здании на Цветном бульваре. Очевидцы сообщали о пожаре в заведении Folk. По данным карты, в данном здании расположены сразу несколько ресторанов. Как уточнили в МЧС, все посетители эвакуировались до прибытия спасателей. Пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м.

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