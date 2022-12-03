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Ресторан загорелся в центре Москвы

Пожар в здании ресторанов в центре Москвы потушили

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Фото: соцсети
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Пожарные ликвидировали горение в здании в Москве, где расположены сразу несколько ресторанов, сообщили в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

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Ранее 3 декабря стало известно о возгорании в административном здании на Цветном бульваре. Очевидцы сообщали о пожаре в заведении Folk. По данным карты, в данном здании расположены сразу несколько ресторанов.

«В 21:18 возгорание ликвидировано, площадь пожара составила 3 кв. м», — цитирует спасателей «РИА Новости».

Как уточнили в МЧС, пожар начался из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе. Все посетители эвакуировались до прибытия спасателей.

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