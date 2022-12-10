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Подростки осквернили Вечный огонь в Горно-Алтайске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Полиция установила личности подростков, которые сожгли цветы на мемориальном комплексе «Парк Победы» в Горно-Алтайске. Об этом 10 декабря сообщает МВД России по Республике Алтай.

Как отметили в ведомстве об инциденте стало известно после того, как 12-летние школьницы выложили видео сжигания цветов в Сеть.

«Вечером 7 декабря, после окончания занятий в школе, подростки, прогуливаясь в Парке Победы, решили погреться у Вечного огня. Одна из девочек увидела лежащую гвоздику и решила ее поджечь. Подруга предложила заснять это на видео, а позже выложила его в одном из мессенджеров. По признанию девочек, они даже не думали, что их действия вызовут такой резонанс, а просто решили снять «шутливое видео», — говорится в сообщении МВД.

Уточняется, что сотрудники полиции провели профилактические беседы с подростками и их родителями.

В отношении законных представителей подростков, составлены административные материалы ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее, 5 декабря, глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе. Причиной послужило видео, на котором одна из несовершеннолетних сначала подкуривает сигарету от пламени, а затем нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.

Позднее полиция установила личности подозреваемых. Ими оказались девушки 15 и 17 лет. Подростков доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Следователями было установлено, что инцидент на видео произошел в конце марта 2022 года. Правоохранительные органы проводят проверку в соответствии со статьями 243, 244 и 354.1 УК РФ.

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