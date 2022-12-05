Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала в Анапе

Глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе. Причиной послужило видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени, сообщило ведомство 5 декабря.

Ранее в Сети распространились соответствующие кадры. На них несовершеннолетняя сначала подкуривает сигарету, а затем нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка, участницы инцидента установлены», — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что руководителю регионального следственного управления Маслову А.К. будет необходимо представить доклад по ситуации.

В конце ноября в Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении еды на Вечном огне у мемориала 1200 гвардейцам, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.