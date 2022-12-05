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Полиция установила подозреваемых в осквернении мемориала в Анапе

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Фото: t.me/OMVD_Anapa_news
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Полиция установила личности подозреваемых в осквернении мемориала войнам, павшим в Великой отечественной войне, в Анапе. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Двух местных жительниц 15 и 17 лет полицейские доставили в отделение по делам несовершеннолетних. Установлено, что данное противоправное деяние доставленные совершили в конце марта текущего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в соответствии со статьями 243, 244 и 354.1 УК РФ.

Ранее в этот день глава следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе. Причиной послужило видео, на котором одна из несовершеннолетних сначала подкуривает сигарету от пламени, а затем нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.

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