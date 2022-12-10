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Эксперт назвал рецессию главным риском мировой экономики в 2023 году

Замглавы ИМЭМО РАН Миловидов назвал главной проблемой для экономики в 2023 году рецессию
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Рецессия и замедление роста экономики Китая станут главными вызовами для мира в 2023 году. Такое мнение 10 декабря высказал агентству «Прайм» замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов.

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Миловидов отметил, что для России отдельными угрозами могут стать перебои в поставках импортных товаров и снижение доходов от экспорта.

«Для России также сохраняются риски снижения темпов экономического роста, инфляции, перебоев в поставках необходимых товаров, снижения доходов от экспорта», ― подчеркнул он.

В целом, экономика России, по мнению эксперта, уже показала свою способность адаптироваться к неожиданным и беспрецедентным переменам. Однако стране всё еще критически важно в следующем году усилить движение в сторону технологического суверенитета.

Миловидов добавил, что страны Запада, «теряя остатки здравого смысла», продолжают ограждать Россию различными препятствиями и ограничениями в виде санкций, эмбарго и потолка цен. Эти меры создают лишь новые риски в мире и будут иметь долгосрочные последствия.

Ранее, 6 декабря, аналитики датского Saxo Bank сделали десять «шокирующих предсказаний» для мировой экономики на 2023 год. Среди таковых упоминается переход мировой экономики в режим «военной экономики».

Также в Saxo Bank спрогнозировали уход мировых центральных банков к более консервативной политике, ослабление доллара, последующий рост цен, а также рост спроса на сырьевые товары после ослабления ковидных ограничений в Китае.

Помимо этого, аналитики предсказали продолжение роста инфляции по всему миру.

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