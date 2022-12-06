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Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2023 год

В Saxo Bank спрогнозировали появление армии Евросоюза в 2023 году
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Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza
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Аналитики датского Saxo Bank во вторник, 6 декабря, опубликовали прогноз из десяти «шокирующих предсказаний» для мировой экономики на 2023 год.

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Такой прогноз организация публикует ежегодно, анализируя масштабные события, которые могут произойти в следующем году.

По новому прогнозу, мировая экономика должна перейти в режим «военной экономики». Как указал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, сейчас «каждая крупная держава мира пытается укрепить свою национальную безопасность по всем фронтам, будь то военная сфера, цепи поставок, энергетическая безопасность и даже финансовая безопасность».

Кроме этого, аналитики Saxo Bank считают, что в следующем году страны — члены Евросоюза решат создать «Европейские вооруженные силы», которые могут появиться до 2028 года. На них могут выделить €10 трлн.

Эксперты считают, что ЕС должны привести в порядок вооруженные силы, так как сейчас европейские страны сталкиваются с риском того, что США могут отказаться от своих прежних обязательств после возможного перемирия между Россией и Украиной.

В прогнозе также допускается, что в 2023 году мировые центральные банки вернутся к более консервативной политике и начнут вкладывать средства в золото. Несмотря на это, продолжит разгоняться инфляция.

Как считают аналитики, ужесточение денежно-кредитной политики американской Федеральной резервной системы (ФРС) ослабит доллар, что повлечет за собой рост цен.

Также в Saxo Bank прогнозируют, что КНР начнет смягчать ограничения, введенные на фоне распространения пандемии коронавируса, в результате чего резко возрастет спрос на сырьевые товары. Для сдерживания активно растущих цен правительства различных стран будут расширять контроль за ценообразованием, ожидают в банке.

Ранее в этот день журналист Хавьер Блас в материале для агентства Bloomberg написал, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. По прогнозам некоторых трейдеров и метеорологов, вероятность возникновения в Европе «мрачного кризиса» высока. В таком случае последствием станет отключение электроэнергии в странах.

До этого, 24 ноября, газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа. Отмечалось, что потраченные сотни миллиардов евро на заполнение газовых хранилищ этой зимой и поддержку домохозяйств и предприятий не помогут снизить нагрузку на бюджеты государств Европы в следующем году.

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