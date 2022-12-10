Экс-полицейский получил 3,5 года тюрьмы по делу об убийстве Флойда
Экс-сотрудник полиции города Миннеаполис Джей Александр Кенг получил 3,5 года колонии по делу об убийстве Джорджа Флойда. Об этом 9 декабря сообщил телеканал ABC News.
Кенг признал вину в пособничестве в непредумышленном убийстве. Прокурор штата по делу экс-полицейского высоко оценил тот факт, что тот признал свою вину.
«Мы надеемся, что заключение этого дела подтверждает, что сотрудники правоохранительных органов не могут относиться к гражданам, находящимся в кризисе, как к нелюдям или гражданам второго сорта», ― отметил прокурор Мэтью Фрэнк.
По версии стороны обвинения, Джей Александр Кенг стоял коленом на спине погибшего американца в момент его задержания.
В июле экс-сотрудник полиции Дерек Шовин, отбывающий срок в тюрьме за убийство Джорджа Флойда, был приговорен к дополнительным 20 годам заключения за нарушение гражданских прав жертвы. Срок он будет отбывать параллельно с уже имеющимся.
25 мая 2020 года в США начались массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием.
Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.
В июне 2021 года стало известно, что по решению суда экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным в смерти Флойда и приговорен к 270 месяцам (22,5 годам) тюремного заключения. Такой вердикт был основан на злоупотреблении доверием и властью бывшим правоохранителем.