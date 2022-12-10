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Экс-полицейский получил 3,5 года тюрьмы по делу об убийстве Флойда

ABC: в США экс-полицейского приговорили к 3,5 годам тюрьмы по делу об убийстве Флойда
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Фото: AP Photo/Court TV
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Экс-сотрудник полиции города Миннеаполис Джей Александр Кенг получил 3,5 года колонии по делу об убийстве Джорджа Флойда. Об этом 9 декабря сообщил телеканал ABC News.

Имеет значение: в США начался суд над убийцей Джорджа Флойда
Что изменилось в стране, которая после гибели афроамериканца при задержании содрогнулась от протестов против расовой дискриминации

Кенг признал вину в пособничестве в непредумышленном убийстве. Прокурор штата по делу экс-полицейского высоко оценил тот факт, что тот признал свою вину.

«Мы надеемся, что заключение этого дела подтверждает, что сотрудники правоохранительных органов не могут относиться к гражданам, находящимся в кризисе, как к нелюдям или гражданам второго сорта», ― отметил прокурор Мэтью Фрэнк.

По версии стороны обвинения, Джей Александр Кенг стоял коленом на спине погибшего американца в момент его задержания.

В июле экс-сотрудник полиции Дерек Шовин, отбывающий срок в тюрьме за убийство Джорджа Флойда, был приговорен к дополнительным 20 годам заключения за нарушение гражданских прав жертвы. Срок он будет отбывать параллельно с уже имеющимся.

25 мая 2020 года в США начались массовые акции протеста против расизма под девизом Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»). Поводом для волнений послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннеаполисе, во время которого полицейский Дерек Шовин применил удушающий прием.

Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

В июне 2021 года стало известно, что по решению суда экс-полицейский Дерек Шовин признан виновным в смерти Флойда и приговорен к 270 месяцам (22,5 годам) тюремного заключения. Такой вердикт был основан на злоупотреблении доверием и властью бывшим правоохранителем.

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