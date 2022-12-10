Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Нижегородской области

При столкновении трех автомобилей в Нижегородской области погиб один человек, еще пять получили различные травмы. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все пострадавшие были доставлены в приемный покой Центральной городской больницы Арзамаса. В настоящее время с ними работает бригада медиков из шести травматологов, анестезиолога и хирурга.

В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области уточнили, что инцидент произошел на 16-м км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис. По предварительной информации, водитель Cadillac выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Из-за удара немецкую иномарку отбросило на проезжающий мимо Hyundai Solaris.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием троллейбуса, автомобиля и автобуса в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали восемь человек, включая водителя и кондуктора троллейбуса. Информации о состоянии пострадавших в настоящий момент нет.