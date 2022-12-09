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В Петербурге 8 человек пострадали в ДТП с автомобилем, троллейбусом и автобусом

Восемь человек пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге с участием автомобиля, троллейбуса и автобуса
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Фото: vk.com/spb_today/Юра Зыков
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В Санкт-Петербурге в пятницу, 9 декабря, произошло ДТП с участием троллейбуса, автомобиля и автобуса, информирует пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Пострадали восемь человек, включая водителя и кондуктора троллейбуса.

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В автобусе на момент аварии пассажиров не было.

«На улице Типанова машина следовала в попутном направлении с троллейбусом, со второго ряда совершила маневр, чтобы повернуть в карман, и столкнулась с троллейбусом, следовавшим по правой полосе. Также в результате столкновения был задет припаркованный автобус без пассажиров. В троллейбусе известно о восьми пострадавших, на месте работают бригады скорой помощи», — приводит сообщение «Горэлектротранса» ТАСС.

Пресс-служба также добавила, что на данный момент информации о состоянии пострадавших нет. Троллейбусное движение осуществляется штатно.

Ранее в этот день в деревне Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе в Московской области при столкновении рейсового автобуса и грузовика пострадали 10 человек — пассажиры и водитель автобуса. Об этом рассказали представители экстренных служб. С пострадавшими работают медики. все обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

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