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Сюжет:

Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных граждан на Украине

МИД РФ заявил, что доклад ООН по Украине игнорирует расправы и другие преступления Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о массовых казнях и нападениях на гражданских лиц на территории Украины носит тенденциозный и однобокий характер и служит только для того, чтобы пытаться дискредитировать российскую армию. Такое заявление 9 декабря сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Захарова отметила, что доклад опирается на неподтвержденные сведения и утверждения. Она назвала методику отбора свидетелей непрозрачной, а также указала, что сотрудники ООН якобы задавали им «правильные наводящие вопросы».

«Характерно, что свои заключения о виновности российских вооруженных сил УВКПЧ делает на основе таких сведений, как наличие камуфлированной одежды, автомата Калашникова и славянской внешности – атрибутов, которыми, очевидно, в полной мере обладают и украинские военнослужащие», ― подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Более того, Захарова обратила внимание на то, что доклад полностью игнорирует информацию от России о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей украинских регионов за сотрудничество с российской армией.

«Перед нами еще одно доказательство того, что Управление [Верховного комиссара ООН по правам человека] полностью утратило свою самостоятельность, продолжая транслировать западные нарративы в отношении ситуации на Украине», ― добавила представитель МИД РФ.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил о «циничной ангажированности» Совета по правам человека (СПЧ) ООН и ряда других международных правозащитных организаций. По его мнению, организации на протяжении восьми лет игнорировали проблемы жителей Донбасса, хотя Россия и указывала на нарушения прав человека в регионе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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