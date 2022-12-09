Президент Путин: речи о дополнительной мобилизации не идет

Оснований для возобновления частичной мобилизации в России сегодня нет, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС.

«Нет таких факторов (которые могут повлиять на изменение решения. — Ред.), они не просматриваются», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что в рамках частичной мобилизации в войска призвали 300 тыс. граждан. Из них 150 тыс. находятся в зоне СВО, при этом из них только 77 тыс. состоят в боевых подразделениях.

Другие 150 тыс. проходят дополнительную подготовку, либо находятся на вторых или третьих позициях.

Как добавил Путин, в зависимости от ситуации, возможно, одни формирования будут меняться на другие. Вопрос обдумают в Минобороны и Генштабе РФ.

Днем ранее он подчеркнул, что разговоры о «дополнительной» мобилизации в стране бессмысленны.

О начале частичной мобилизации в России глава государства заявил 21 сентября. 31 октября сообщалось, что она завершена.

Специальная операция по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается.

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