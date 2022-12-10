«Не только мне, а всей России обидно, что нас нет на ЧМ»

Намеченный на 11 декабря в Челябинске Матч звезд КХЛ традиционно собрал не только самых ярких игроков основной лиги. На шоу приедут и четыре молодых хоккеиста — их выбрали по итогам состоявшегося 3 декабря Кубка вызова МХЛ. Один из них — нападающий 2005 года рождения Иван Демидов. Он выступает в системе петербургского СКА. Основное игровое время получает в МХЛ. В составе «СКА-1946» Иван демонстрирует сумасшедшую результативность — 34 (12+22) очка с начала сезона. За основной состав СКА в КХЛ он дебютировал в начале ноября.

Демидов считается одним из самых талантливых игроков на дефицитной для России позиции центрального нападающего. В интервью «Известиям» 16-летний хоккеист поделился эмоциями от попадания на Матч звезд КХЛ и объяснил, в чем смысл ездить в юниорскую сборную в условиях отсутствия международных соревнований.

— Какие эмоции от попадания на Матч звезд КХЛ?

— Только положительные. Очень рад, что попал в эту четверку приглашенных. Я не ожидал, если честно, поскольку провел матч на Кубок вызова не очень ярко. Имел много моментов, создавал, но не смог забить. Не особо отличился на фоне остальных ребят. Но очень приятно, что в итоге выбрали меня. Рад, что увижу там многих игроков СКА, с которыми недавно играл и тренировался вместе. И нашего главного тренера Романа Ротенберга.

— Как оцените свой ноябрьский дебют за СКА в КХЛ?

— Великолепно. Всё понравилось, отличный матч. Старался играть на команду, считаю, что отыграл на пределе своих возможностей. Но главное, что СКА выиграл тот матч, мы обыграли «Сочи» (5:2). Поэтому эмоции незабываемые.

— Кто-то из игроков СКА во время той игры или тренировок особое впечатление произвел?

— У каждого игрока можно многое почерпнуть. Тот же Дамир Жафяров очень хорошо чувствует игру, Марат Хайруллин просто бешеный. Никита Гусев такие раздает передачи! На каждого смотришь, и можно себе что-то забирать, стараться развивать себя в этих компонентах.

— Роман Ротенберг что-то персонально до и после игры говорил?

— Да, после игры сказал, что я молодец, хорошо вошел в матч. Что надо работать над мощью и физической силой. Вообще он очень поддержал меня. И весь тренерский штаб помог быстро адаптироваться. Я ведь провел в основной команде немного времени, всего пять дней.

— Кто-то из тренерского штаба работал с вами лично? Тот же Корешков, Шафранов или Ротенберг?

— Было немного времени. В основном работал индивидуально с тренером по развитию Дэниелом Бохнером и с Алексеем Бабинцевым, который много занимается с молодыми. Но когда меня внесли в заявку на матч с «Сочи», все тренеры и партнеры по команде очень поддержали, подсказали, как правильно настроить себя, чтобы не стушеваться на льду.

— Говорят, что в СКА уникальные условия для роста хоккеистов: чуть ли не персональные тренеры по технике…

— Да, в СКА всё на высшем уровне. При должном отношении к своей работе, к делу ты можешь вырасти в большого игрока. Это очень мотивирует проявлять себя, показывать лучший хоккей, попадать в заявку и расти. В Питере делают всё для молодых. Надо просто стремиться к лучшему, работать, ждать своего шанса.

— Клубная вертикаль в Питере позволяет легко адаптироваться, когда идешь из одной команды в системе СКА в другую?

— Очень легко переходить из-за того, что все команды клубной вертикали играют по одной системе. Не составляет труда играть, когда переходишь из одной команды в другую, из молодежки в фарм-клуб, из фарм-клуба в главную команду КХЛ. Не надо сильно менять свою игру. Ты уже знаешь, что от тебя ждут тренеры. И быстро адаптируешься на более высоком уровне.

— При этом в отличие от поколения игроков 2004 года рождения во главе с Матвеем Мичковым и Иваном Мирошниченко у вас из-за санкций не так много шансов сыграть на юниорском чемпионате мира. Сильно обидно из-за этого?

— Мне кажется, это не только мне, а всей России обидно, что такая ситуация сложилась, что нас нет на чемпионатах мира.

— Вам интересно ездить на сборы и товарищеские игры юниорской сборной, которая пока не играет на международных соревнованиях?

— Конечно, всегда приятно оказаться в юниорской сборной России. Там хорошо проводим время с ребятами, тренируемся, изучаем систему игры, которая отличается от нашей клубной. Нам нужно там появляться, чтобы привыкнуть к этому формату.

— Есть кумиры в НХЛ?

— Может быть, Тревор Зеграс и Остон Мэттьюс. Оба для меня — образец центральных нападающих. Нравится, как они читают игру, как играют на команду. Неслучайно оба играют лидирующие роли в своих клубах, хотя тому же Зеграсу всего 21 год.

— Что пытаетесь у них перенять?

— Руки, катание, бросок.

— Следили за историей Ивана Мирошниченко, которому в начале нынешнего года диагностировали онкологическое заболевание, но он вылечился и недавно дебютировал в КХЛ?

— Я думаю, за ним следил весь хоккейный мир. С Иваном мы знакомы, несколько раз на льду пересекались, хотя сейчас особо не общаемся. Очень хорошо, что Ваня вернулся. Искренне рад за него. Думаю, у всех такие эмоции. Он здорово отыграл недавно в МХЛ и ВХЛ. Желаю ему закрепиться и в КХЛ.