В России могут ввести рассрочку на покупку жилья

В России хотят ввести госрассрочку на покупку жилья. Льготой смогут воспользоваться учителя, врачи и IT-специалисты. Рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат. Оплачивать проценты за граждан будут региональные власти, передает телеканал «Известия». Затраты субъектов сопоставимы с арендой жилья для специалистов. Рассрочка может стать альтернативой льготной ипотеке. Мера может поддержать спрос на рынке новостроек.

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