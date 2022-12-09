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В России могут ввести рассрочку на покупку жилья

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В России хотят ввести госрассрочку на покупку жилья. Льготой смогут воспользоваться учителя, врачи и IT-специалисты. Рассрочка должна выдаваться на полный срок выплат. Оплачивать проценты за граждан будут региональные власти, передает телеканал «Известия». Затраты субъектов сопоставимы с арендой жилья для специалистов. Рассрочка может стать альтернативой льготной ипотеке. Мера может поддержать спрос на рынке новостроек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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