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Карантин ввели в Хабаровском крае из-за опасного заболевания медведя

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В Комсомольском районе Хабаровского края введен карантин из-за трихинеллеза. Паразиты обнаружены в мясе медведя, добытого на охотничьих угодьях.

Заболевание было установлено в ходе ветеринарно-санитарной экспертизы. Специалисты отметили, что трихинеллез в 2022 году уже зарегистрирован в Нанайском, Советско-Гаванском районах, а также районе имени Лазо. Об этом пишет ИА AmurMedia.

На месте добычи медведя введен карантин. Проводятся мероприятия по недопущению распространения трихинеллеза.

Заболевание считается опасным для человека. Заражение происходит при употреблении мяса медведя, кабана или других диких животных. Также зараженным может быть мясо домашних животных, в том числе свиней и кроликов.

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