Эксперт рассказала об освобождении бизнеса от плановых пожарных проверок

Большинство предпринимателей в 2023 году будут освобождены от плановых проверок пожарной безопасности. Об этом 9 декабря рассказала «Известиям» директор московского офиса CPO Group, эксперт Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Лариса Науменко.

«Постановлением правительства РФ от 01.10.2022 №1743 установлено: если деятельность предпринимателя не отнесена к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, если производство не относится к опасными производствам II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса, плановые проверки проводить не будут», — уточнила она.

Науменко отметила, что предприниматели, в отношении которых в 2023 году проверки запланированы, вправе обратиться в Госпожнадзор с просьбой о проведении профилактического визита.

«Рекомендуем пользоваться такой возможностью. Отличие профилактического визита от проверки в том, что по его результатам не назначаются наказания», — отметила эксперт.

Кроме того, Науменко подчеркнула, что перед заключением договора аренды предприниматель, чтобы минимизировать свои бизнес-риски, должен проверить помещение на соответствие нормам пожарной безопасности, а также уделить внимание вопросам распределения ответственности за несоблюдение норм.

«По закону за такие нарушения могут отвечать как арендатор, так и арендодатель, поэтому важно заранее обговорить и закрепить пределы ответственности в договоре», —добавила она.

Впрочем, следует помнить, что как бы ни был урегулирован этот вопрос в договоре аренды, на собственнике всегда лежит риск привлечения к ответственности, уточнила эксперт. Ведь даже если арендатор обязан проводить ремонт в помещении и поддерживать его техническое состояние, за конструктивные элементы объекта практически всегда отвечает собственник. Именно поэтому собственнику нужно особое внимание уделять контролю за проведением ремонта силами арендатора, чтобы без его ведома не были внесены изменения в конструктивные элементы здания, отметила Науменко.

Эксперт напомнила, что несоблюдение норм пожарной безопасности может грозить предпринимателю штрафами до 2 млн рублей, а в случае гибели людей — лишением свободы на срок до 7 лет.

Ранее, 29 ноября, «Известиям» рассказали в МЧС, что с начала 2022 года в России в зданиях общественного назначения произошло 5197 пожаров, в них погибло 59 человек, в том числе один ребенок. Несмотря на то, что количество пожаров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5%, число погибших в них выросло на 15,7%.

9 декабря в гипермаркете OBI в Химках произошел пожар. Как сообщили в экстренных службах, в ходе последней плановой проверки гипермаркета специалисты выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности.