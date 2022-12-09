В Москве сосед спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка

В Москве трехлетний ребенок выпал из окна, пока его бабушка ходила в магазин. Как сообщает 9 декабря источник «Известий», ребенок выжил благодаря чудом заметившему его соседу.

Правоохранительные органы установили, что мужчина находился на улице по адресу Челобитьевское шоссе, когда услышал плач ребенка. Обернувшись, он заметил под окнами подъезда малыша. Посмотрев вверх, мужчина увидел, что на третьем этаже открыто окно. После чего принял решение взять ребенка и отнести к себе в квартиру, где сразу же вызвал скорую помощь.

Прибывший наряд «скорой» оказал первую помощь и госпитализировал его в ДГКБ № 7 имени Башляевой.

Как выяснилось, ребенок перед происшествием находился с бабушкой. Она пояснила следователям, что ей нужно было отлучиться из квартиры ненадолго, при этом ее внук спал, и она решила, что успеет вернуться до того, как мальчик проснется. Мама мальчика в этот момент находилась на работе.

9 декабря сообщалось, что в ЯНАО в Новом Уренгое десятилетняя девочка помогла ребенку, оказавшемуся в одиночестве на улице. Арина Натальчук забрала его домой, а родители вызвали полицию. Прибывшие полицейские установили личность ребенка, после чего мальчика здоровым и невредимым вернули в семью.