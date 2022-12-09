В МИЦ «Известия» обсуждают ситуацию на мировом энергетическом рынке. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему «Эмбарго на нефть и ценовой потолок: последствия для России и Европы».
Существуют ли реальные альтернативы российским энергоносителям? Как введение эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть отразятся на российской экономике и нефтегазовом комплексе? Какие последствия ждут глобальный рынок?
Участники:
- Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России;
- Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития;
- Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (онлайн);
- Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.