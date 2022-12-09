В МИЦ «Известия» обсуждают ситуацию на мировом энергетическом рынке. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему «Эмбарго на нефть и ценовой потолок: последствия для России и Европы».

Существуют ли реальные альтернативы российским энергоносителям? Как введение эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть отразятся на российской экономике и нефтегазовом комплексе? Какие последствия ждут глобальный рынок?

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