Ретротрамвай запустили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на маршрут вышел ретротрамвай. Первую экскурсию провели для главы города Владислава Пинаева и старшеклассников одной из городских школ. В ближайшее время поездки в стилизованном вагоне станут доступны для всех. Ретротрамвай в честь 300-летия города подарило правительство Свердловской области.

Экскурсионный маршрут пройдет по центральной улице, микрорайонам Выя и Красный Камень. Пассажиры получат возможность познакомиться сразу с двумя вехами истории города: проспектом Ленина, особняками, музеями, памятниками, а также с советским периодом его развития, рассказала представитель Центра развития туризма Валерия Лошкарева.

По ее словам, которые приводит ТагилСити.Ру, трамваи являются фишкой Нижнего Тагила. Их часто заказывают в мае, на выпускные вечера. Центр еще не анонсировал экскурсии на ретротрамвае, а заявки уже начали поступать, сказала специалист.

Для поездок предоставят два вагона. У каждого будет символический номер, 1722 (код основания Нижнего Тагила) и 2022. Внутри установлены кондиционеры, есть USB-разъемы для зарядки смартфонов, экраны для просмотра информации. Обслуживать трамваи стоимостью 142 млн рублей будет муниципальное предприятие «Тагильский трамвай».