Юрист рассказала о льготах для россиян предпенсионного возраста

Россияне за пять лет до достижения пенсионного возраста могут рассчитывать на ряд льгот. Об этом 9 декабря агентству «Прайм» рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

В частности, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет имеют право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации. При этом у них в эти дни должен сохраняться заработок.

«Увольнение в связи с достижением возраста является дискриминацией и влечет ответственность работодателей. А увольнение или отказ в работе предпенсионерам по этой причине может грозить даже уголовной ответственностью», ― подчеркнула Дзгоева.

Более того, предпенсионеры должны получать повышенное пособие по безработице, а служба занятости вправе предложить им выход на пенсию на два года раньше положенного.

Помимо этого, граждане за пять лет до выхода на пенсию могут получить от государства освобождения от налога на имущество, если оно не используется в предпринимательской деятельности.

Также россияне в предпенсионном возрасте автоматически получают долю в наследстве.

Подтвердить свой статус предпенсионера можно на сайте Пенсионного фонда, на портале Госуслуг или в МФЦ. Кроме того, стоит изучить на Госуслугах региональные льготы, поскольку в некоторых регионах России они различаются.

Ранее, 8 декабря, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» предложила приравнять воспитание пяти детей к профессиональной деятельности.

Бессараб пояснила, что для получения страховой пенсии по старости требуется хотя бы какой-то стаж работы. При приравнивании периода на воспитание пятерых детей женщина выходила бы на пенсию уже с трудовым стажем, засчитанным годами воспитания.