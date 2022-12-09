В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC 282, в главном поединке которого россиянин Магомед Анкалаев встретится с бойцом из Польши Яном Блаховичем. Они сразятся за титул в полутяжелом дивизионе.

В случае победы Анкалаев станет пятым чемпионом UFC из России после Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева.

«Как выиграть бой у Блаховича? Словами тяжело это передать, в бою покажем, когда клетка закроется. В чем бы он ни был хорош, мы пойдем туда, где у него слабо. Это бой, у нас есть голова, есть угол, тренер. Думаю, мы найдем ключи, как его выиграть», — подчеркнул «Известиям» Анкалаев.

Анкалаев — боец с базой в греко-римской борьбе и высокими навыками в стойке, в стиле россиянина сложно найти слабые места. Магомед вряд ли повторит нелепую ошибку, которая стоила ему поражения от Крэйга. Блахович же, похоже, прошел свой пик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дать пятого: Анкалаев может стать очередным российским чемпионом UFC