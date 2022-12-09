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Импортозамещение сотового оборудования в РФ могут отложить

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Переход российских сотовых операторов с импортного сетевого оборудования на отечественное, по крайней мере в полном объеме, может быть отложен с 2023-го на 2025–2028 годы, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».

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Ранее вынесенное комиссией решение предписывало связистам использовать исключительно российские радиоэлектронные средства (в частности, базовые станции LTE) со следующего года. Но из-за санкций и сложностей с разработкой и производством в достаточных объемах необходимого оборудования «операторы столкнулись с невозможностью исполнения указанного условия», констатирует в своих материалах ГКРЧ.

В документах к заседанию ГКРЧ, намеченному на конец декабря, есть проекты графиков установки отечественного LTE-оборудования на сетях МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 — ожидается, что с 2028 года компании будут использовать исключительно российское LTE-оборудование.

С одной стороны, то, что импортозамещение буксует, нехорошо, но с другой — отечественное оборудование, серийное производство которого, кстати, пока не налажено, должно замещать импортное постепенно, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Требовать от операторов скорейшего внедрения на сетях «сырых», необкатанных решений было бы нелогично, полагает он. Перенос сроков импортозамещения LTE-оборудования позволит поддерживать на должном уровне качество мобильной связи и скорость мобильного интернета. При этом, скорее всего, поддерживать работоспособность сетей в ближайшие годы операторы будут за счет импортного оборудования, огромные запасы которого были накоплены в начале 2022 года, добавил Кусков.

Эксперт, работающий с рядом операторских компаний, считает, что проблема касается не только нового оборудования. Так, часто требуется изменять конфигурацию или переносить ранее закупленные иностранные базовые станции, что тоже стало бы невозможным — из-за полного запрета на регистрацию импортного оборудования, проходящую в соответствии с требованиями ГКРЧ.

«По этой причине требовался механизм, который бы не запрещал развертывание новых базовых станций на основе ранее приобретенного оборудования, но обеспечил бы рынок для отечественного оборудования. Форвардные контракты являются таким механизмом», — считает собеседник редакции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Импорт замещения: переход сотовых операторов на российское оборудование откладывается

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