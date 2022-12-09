В Москве открылась выставка в честь 75-летия дипотношений с Индией

В Москве открылась выставка «Россия — Индия: сад дружбы», приуроченная к 75-летию дипломатических отношений двух государств. Мероприятие проходит на базе Российской академии художеств.

Индийский посол в РФ Паван Капур произнес речь перед открытием выставки.

«Позвольте поблагодарить Российскую академию художеств за содействие и совместную организацию этого мероприятия. Желаю всем хорошего вечера, который будет включать в себя традиционные аспекты индийской культуры», — сказал он.

Также церемонию посетили деятели искусства, дипломаты и эксперты.

В экспозицию вошли более 150 произведений искусства и многочисленные архивные материалы, отражающие культурное сотрудничество между Индией и Россией. Значительную часть экспонатов предоставил художник и скульптор Зураб Церетели.

«К чувствам надо через искусство шагать. Дружба — только через искусство, любовь — только через искусство. Россия всегда шагала через искусство», — отметил он.

Помимо работ Церетели, гости выставки смогут ознакомиться с творчеством молодых художников, вдохновившихся Индией.

Ранее, 7 декабря, появилась информация о датах последней в 2022 году Московской музейной недели. В период с 12 по 18 декабря желающие смогут бесплатно посетить мероприятия от музеев, присоединившихся к акции.

Так, 12 декабря в музее-панораме «Бородинская битва» приглашают на экспозицию, организованную совместно с музеем-усадьбой «Останкино». В выставочных залах представлены полотна, скульптуры и предметы обихода из коллекции Шереметьевского дворца.

14 декабря в музее-заповеднике «Царицыно» можно посетить выставку, посвященную экспедиции 1822–1829 годов, которую возглавил русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф. Экспозиция знакомит посетителей с работами бразильской художницы Алини Шавиер Минейру, которая исследовала привезенные Лангсдорфом артефакты и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции.