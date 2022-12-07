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Последняя в этом году Московская музейная неделя начнется 12 декабря

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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С 12 по 18 декабря пройдет заключительная в этом году Московская музейная неделя. В ходе акции желающие смогут бесплатно посетить, в частности, Дарвиновский музей, музей А.С. Пушкина и Дом-музей Марины Цветаевой, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«С начала года в Московской музейной неделе приняли участие больше 1,2 млн человек. На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомят с предметами искусства того времени — картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе «Останкино». А в Государственном музее Пушкина все желающие могут побывать на выставке живописи», — добавила Сергунина.

Каждый музей, присоединившийся к программе, принимает посетителей в определенный день. Расписание опубликовано на портале mos.ru.

Так, 12 декабря в музее-панораме «Бородинская битва» приглашают на экспозицию, организованную совместно с музеем-усадьбой «Останкино». В выставочных залах представлены полотна, скульптуры и предметы обихода из коллекции Шереметьевского дворца.

14 декабря в музее-заповеднике «Царицыно» можно посетить выставку, посвященную экспедиции 1822-1829 годах, которую возглавил русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф. Экспозиция знакомит посетителей с работами бразильской художницы Алини Шавиер Минейру, которая исследовала привезенные Лангсдорфом артефакты и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции.

В Доме-музее Марины Цветаевой проходит выставка, гостям которой расскажут об истории здания и о его жильцах.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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