Финразведка назвала оплату наркотиков криптовалютой распространенным случаем

Криптовалюты все чаще используются при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность. Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

Он уточнил, что среди распространенных случаев — оплата за незаконный сбыт наркотиков.

«Мы видим рост использования криптовалют как при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность, так и при сокрытии преступного дохода и его легализации. Среди распространенных случаев — получение денежных средств в криптовалюте за незаконный сбыт наркотиков с последующей конвертацией в рубли и дальнейшим зачислением на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки», — отметил Негляд.

По его словам, активное использование криптовалют в преступном мире обусловлено высокой степенью их анонимности. Для противодействия таким преступлениям финразведка развивает сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн», подчеркнул статс-секретарь службы.

«Сервис позволяет отслеживать передачу криптовалют, виртуальных активов, и сопоставляет информацию с данными о владельцах криптокошельков, которые есть в нашем распоряжении. Сейчас активно используем этот инструмент в своей деятельности. Мы разрабатываем критерии и типологии для идентификации таких транзакций, для выявления схем работы с криптовалютой», — рассказал он.

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