Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Одессы перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света
Общество
Самолет с Виктором Бутом приземлился во Внуково
Мир
Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры
Мир
В США одобрили оборонный бюджет в размере порядка $850 млрд на 2023 год
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника в борьбе с РФ
Мир
В Литве назвали ненормальным желание 70% школьников изучать русский язык
Мир
Норвегия поддержала решение ЕС по потолку цен на российскую нефть
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Чувашии
Мир
Посол РФ заявил о мощнейшем давлении на Виктора Бута в США
Происшествия
Грузовик врезался в машину на 98-м км МКАД
Мир
СМИ узнали об изъятии оружия у планировавших госпереворот в ФРГ

Финразведка назвала оплату наркотиков криптовалютой распространенным случаем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Криптовалюты все чаще используются при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность. Об этом в интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

«Биток» противостояния: как преступники охотятся на владельцев крипты
Почему правоохранители косо смотрят на биткоиновых миллионеров

Он уточнил, что среди распространенных случаев — оплата за незаконный сбыт наркотиков.

«Мы видим рост использования криптовалют как при осуществлении взаиморасчетов за противоправную деятельность, так и при сокрытии преступного дохода и его легализации. Среди распространенных случаев — получение денежных средств в криптовалюте за незаконный сбыт наркотиков с последующей конвертацией в рубли и дальнейшим зачислением на подконтрольные банковские счета или электронные кошельки», — отметил Негляд.

По его словам, активное использование криптовалют в преступном мире обусловлено высокой степенью их анонимности. Для противодействия таким преступлениям финразведка развивает сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн», подчеркнул статс-секретарь службы.

«Сервис позволяет отслеживать передачу криптовалют, виртуальных активов, и сопоставляет информацию с данными о владельцах криптокошельков, которые есть в нашем распоряжении. Сейчас активно используем этот инструмент в своей деятельности. Мы разрабатываем критерии и типологии для идентификации таких транзакций, для выявления схем работы с криптовалютой», — рассказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022