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Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз фестиваля «Зимний»

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Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Фильм «Не хороните меня без Ивана» был удостоен главной премии фестиваля авторского кино «Зимний», завершившегося в Москве. Об этом 8 декабря сообщил Telegram-канал фестиваля.

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Режиссером картины является Любовь Борисова. Фильм повествует о первом якутском художнике Иване Попове, который излечил якута Егора Бересекова от летаргического сна.

«Это кино, которое могло быть, на мой взгляд, на любом фестивале — в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно», — сказал председатель жюри Алексей Герман-младший на торжественной церемонии закрытия фестиваля в кинотеатре «Художественный».

Первый российский кинофестиваль «Зимний» прошел со 2 по 8 декабря. В рамках него был организован первый форум московских киношкол.

Ранее в этот день писатель Павел Басинский стал лауреатом премии «Большая книга». Он был удостоен первой премии за роман «Подлинная история Анны Карениной».

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