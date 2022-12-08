Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз фестиваля «Зимний»
Фильм «Не хороните меня без Ивана» был удостоен главной премии фестиваля авторского кино «Зимний», завершившегося в Москве. Об этом 8 декабря сообщил Telegram-канал фестиваля.
Режиссером картины является Любовь Борисова. Фильм повествует о первом якутском художнике Иване Попове, который излечил якута Егора Бересекова от летаргического сна.
«Это кино, которое могло быть, на мой взгляд, на любом фестивале — в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно», — сказал председатель жюри Алексей Герман-младший на торжественной церемонии закрытия фестиваля в кинотеатре «Художественный».
Первый российский кинофестиваль «Зимний» прошел со 2 по 8 декабря. В рамках него был организован первый форум московских киношкол.
Ранее в этот день писатель Павел Басинский стал лауреатом премии «Большая книга». Он был удостоен первой премии за роман «Подлинная история Анны Карениной».