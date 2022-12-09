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Финансовый аналитик дал советы по инвестициям перед Новым годом

Финансовый аналитик Бовт посоветовал желающим инвестировать обратить внимание на валюты дружественных стран
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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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Изучая возможности вложения средств, стоит рассмотреть вариант инвестирования на долгий срок, рассказал «Известиям» 8 декабря финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

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«Если у вас есть свободные средства, определенно стоит рассмотреть данный вариант инвестиций. Во-первых, вам не нужно будет следить за движением рынка и волноваться из-за новостей в нынешний период перемен», — сказал он.

Эксперт считает, что рассматривать доллар как надежный инструмент не только сохранения, но и приумножения капитала, можно, однако советует обратить внимание на валюты дружественных стран, к примеру, китайский юань.

«Поскольку Россия активно выстраивает работу в финансовом секторе с Поднебесной, данная валюта будет актуальной как никогда», — подчеркнул он.

Говоря об инвестициях в драгметаллы, аналитик объяснил, что золото, серебро, платина и другие драгоценные металлы имеют определенный потенциал роста, но вряд ли значительный.

«Стоит рассматривать их как «сейф», который поможет защитить ваш капитал в новом году», — добавил он.

Напоминая о фондовом и других рынках, эксперт уточнил, что котировки активов подвержены ценовым изменениям.

«Бизнес этот сложен и многогранен. С планом, аналитикой и дисциплиной есть все шансы выйти на достойную прибыль с наступлением 2023 года», — заключил Бовт.

Ранее, 28 ноября, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили предостерегла россиян от вложения денег в недружественные валюты. Также она сказала, что не рекомендует вкладываться в криптовалюту.

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