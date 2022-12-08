Врач назвала симптомы и пути передачи ВИЧ-инфекции

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказала «Известиям» о симптомах и путях передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), а также развеяла распространенные мифы об инфекции.

Как пояснила специалист, попадая в организм, ВИЧ поражает клетки иммунной системы, на поверхности которых есть рецепторы CD4 — это прежде всего белые кровяные тельца. Инкубационный период (момент от попадания вируса в организм до появления симптомов) в среднем составляет 2–3 недели, но может быть и несколько месяцев. Передача вируса происходит при контакте слизистой или раны здорового человека с биологическими жидкостями больного/инфицированного.

«Преимущественный механизм передачи инфекции — половой, также возможна передача инфекции от больной матери к ребенку (прежде всего, если мать не принимает терапию). Благодаря развитию медицины и усилиям по профилактике ВИЧ другие пути передачи инфекции практически сведены к нулю. Они включают: заражение на рабочем месте через порез или укол, при переливании донорской крови, тату и пирсинг, укусы людьми», — отметила Фокина.

По ее словам, симптомы в начале заболевания могут быть похожи на проявления гриппа: ломота, повышение температуры тела, боль в мышцах. Также встречается увеличение лимфоузлов и сыпь, однако в ряде случаев у пациентов нет никаких симптомов.

«На фоне заболевания ВИЧ с течением времени и отсутствием терапии иммунитет угнетается и развивается синдром приобретенного иммунодефицита, организм утрачивает функцию защиты от инфекций и опухолей, потому возникают различные инфекции (например, пневмоцистная пневмония) и другие явления (например, Саркома Капоши). Терапия для заболевания ВИЧ называется антиретровирусной терапией», — уточнила врач.

Комментируя самые распространенные мифы о ВИЧ, Фокина отметила ошибочное представление о возможности заразиться при прикосновении к инфицированному. «Вирус передается через биологические жидкости и через слизистую или раны, он неустойчив в окружающей среде, потому данное взаимодействие безопасно», — подчеркнула эксперт.

Еще одно частое заблуждение — то, что комары переносят ВИЧ. Кроме того, некоторые люди убеждены, что вируса не существует.

По словам Фокиной, также есть мнение, что ВИЧ — это приговор, однако это не так. В ходе терапии вирусная нагрузка становится минимальной, жизнь пациентов продлевается. Однако вакцины или способа вылечить заболевание на 100% не найдено, добавила врач.

Накануне специалисты медико-генетического центра Genotek рассказали, у каких народов России наиболее часто встречаются генетические мутации, повышающие устойчивость к ВИЧ, а также способствующие снижению риска развития инфекции в случае заражения. Оказалось, что наиболее высокая частота генотипа, защищающего от вируса иммунодефицита человека, наблюдается среди удмуртов и бесермян (1,9%), ашкеназских евреев (1,8%), мордвы (1,5%), русских (1,3%), украинцев (1,1%) и татар (1%).