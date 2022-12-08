Жительница Липецка отдала мошенникам 826 тыс. рублей

Жительница Липецка перевела мошенникам 826 тыс. рублей. Об этом в четверг, 8 декабря, пишет LipetskMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

Женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка России. Они заявили, что ее деньги якобы пытаются украсть злоумышленники. Мошенники «помогли» пенсионерке перевести деньги на «безопасный счет». Она перевела средства частями — сначала 237 тыс. рублей, затем 350 тыс. рублей, а после этого еще 239 тыс. рублей. После этого неизвестные перестали выходить на связь.

Ранее, 22 ноября, в проекте ОНФ «За права заемщиков» рассказали «Известиям», что телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей русскоговорящих стран ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Белоруссии.

В октябре сообщалось, что в России мошенники пытаются украсть пароли через бот в Telegram, предлагая пользователям пройти «ложную» верификацию.